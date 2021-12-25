Netflix покажет голливудскую версию «Иронии судьбы»

Стриминговый сервис Netflix 31 декабря покажет голливудскую версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Картина получила название About Fate ("О судьбе" - англ.), сообщает газета "Комсомольская правда", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женю Лукашина сыграет актер Томас Манн, снимавшийся в сериале "Фарго". В отличие от Андрея Мягкова, которому в "Иронии судьбы" было под 40 лет, американскому актеру всего 30 лет.

Надю Шевелевой исполнит Эмма Робертс, которая известна ролями в сериале "Американская история ужасов" и комедии "Мы - Миллеры". Сейчас ей 30 лет, а Барбаре Брыльской, которая исполнила роль Нади в оригинале, на момент съемок было 34 года. Героиню зовут Марго Хейес.

Ипполита сыграл британский актер китайского происхождения Льюис Тан. Он известен по съемкам в фильме "Мортал Комбат". Тан сильно моложе: в советской версии фильма Юрию Яковлеву было 47 лет, тогда как Тану на 13 лет меньше.

Снял картину российский режиссер Марюс Вайсберг. Он известен зрителям по фильмам "Любовь в большом городе", "Гитлер капут!", "Бабушка легкого поведения" и "Ночная смена".