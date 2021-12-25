https://news.day.az/showbiz/1420046.html Зульфия Ханбабаева похудела - ВИДЕО
Зульфия Ханбабаева похудела - ВИДЕО
Народная артистка Зульфия Ханбабаева поделилась своими новыми фотографиями с подписчиками в соцсетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, певица снова удивила поклонников своим прекрасным внешним видом. Не осталось незамеченным и то, что Ханбабаева постройнела.
Певица получил большое число лайков. Подписчики осыпали ее комплиментами.
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