Зульфия Ханбабаева похудела
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Народная артистка Зульфия Ханбабаева поделилась своими новыми фотографиями с подписчиками в соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, певица снова удивила поклонников своим прекрасным внешним видом. Не осталось незамеченным и то, что Ханбабаева постройнела.

Певица получил большое число лайков. Подписчики осыпали ее комплиментами.