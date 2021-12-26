Британский таблоид признал поражение в тяжбе с Меган Маркл

Британский таблоид Mail on Sunday признал поражение в трехлетнем судебном процессе с супругой принца Гарри Меган Маркл. В воскресенье в издании опубликовали на первой и третьей полосах информацию о решении суда, признавшего нарушение издательским домом Associated Newspapers, которому принадлежит газета, авторских прав Меган после публикации на страницах издания ее письма отцу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

О том, что Маркл выиграла суд с любимым изданием королевы Елизаветы II, Mail on Sunday, стало известно 3 декабря. Издательский дом Associated Newspapers должен будет покрыть все судебные издержки герцогини, которые на март 2021 года превысили 1,5 млн фунтов стерлингов (около 2,1 млн долларов).

"Герцогиня Сассекская выиграла дело против Associated Newspapers о нарушении авторских прав в результате публикации статей в Mail on Sunday и Mail Online. <...> Достигнута договоренность о финансовой компенсации", - отметили в издании.

Размер выплат, которые получит Маркл, не разглашается.

Обозреватели отмечают, что публикация вышла в период рождественского затишья, когда тиражи газет снижены до минимума. О решении суда говорится в четырех предложениях, набранных мелким шрифтом.

Напомним, что герцоги Сассекские подали в суд на таблоид Mail on Sunday из-за публикации частного письма герцогини ее отцу 1 октября 2019 года. Ранее издание опубликовало рукописное письмо Меган Маркл отцу, в котором она обвиняла его в вымогательстве денег и неблагодарности. Маркл обвинила таблоид в недобросовестном использовании личной информации и нарушении закона об авторском праве.