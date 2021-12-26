Последний «Человек-паук» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым голливудским фильмом, вышедшим в 2021 году. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Третий фильм франшизы Marvel о приключениях Питера Паркера превысил отметку в $1 млрд кассовых сборов всего через 12 дней после выхода в прокат. Только "Мстители: Финал" 2019 года и "Мстители: Война бесконечности" достигли этой отметки за меньшее время - 5 и 11 дней соответственно.

Фильм, снятый студиями Sony и Disney Marvel Studios, собрал в прошлые выходные в американском прокате $260 млн. По словам аналитиков, такие цифры являются впечатляющими для "Человека-паука: Пути домой нет", и особенно в пандемию.