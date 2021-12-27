https://news.day.az/showbiz/1420309.html Лолита насмешила своей выходкой в аэропорту - ВИДЕО
Лолита насмешила своей выходкой в аэропорту - ВИДЕО
Певица Лолита Милявская насмешила своих подписчиков в Instagram, опубликовав видео из аэропорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, артистке предложили пройти пункт контроля багажа без досмотра. Однако Лолита заявила, что она законопослушный гражданин и требует, чтобы ее тоже досмотрели. С этими словами она влезла на ленту интроскопа, который исследует содержимое сумок и упаковок.
Некоторые пользователи заволновались, что прибор излучает радиацию и представляет опасность, другие отметили, что аппарат выключен. Поклонники написали, что певица "в своем репертуаре": своим поступком подняла настроение россиянам.
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