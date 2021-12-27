Джонни Депп попал в скандал из-за старой переписки об Эмбер Херд

Появились новые детали громкого разбирательства между голливудскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд. И они могут окончательно похоронить карьеру артиста.

Как сообщает британский таблоид Daily Mail, звезда "Пиратов Карибского моря" в 2013 году обсуждала в личной переписке с актером Полом Беттани, как лучше избавиться от бывшей жены - сжечь ее или утопить, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Давай сожжем Эмбер!" - шутил Депп.

"Не думаю, что ее стоит сжигать. Она ведь не ведьма. К тому же хорошенькая. Может, утопим? Что думаешь?" - отвечал Беттани.

"Давай сначала утопим, а потом сожжем!" - предлагал Депп.

Компрометирующую переписку зачитали в суде во время очередного слушания по делу о разводе Деппа и Херд. Сейчас актер пытается доказать: это не угрозы, а всего лишь черный юмор.

И теперь Деппу будет сложно доказать, что бывшую жену он не избивал.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд после развода выясняют отношения в суде уже почти 5 лет. Все это время Херд обвиняет актера в побоях. В свою очередь, Депп полон решимости доказать, что в токсичных отношениях жертвой был он.