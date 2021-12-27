Актер Вениамин Смехов рассказал, почему Окуджава ненавидел Пугачеву

Актер Вениамин Смехов вспомнил любопытную историю об отношениях Аллы Пугачевой и Булата Окуджавы. Оказывается, поэт питал ненависть к певице, а та об этом прекрасно знала. Однако талант Примадонны вызывал у Окуджавы восторг. Об этом Смехов рассказал в студии передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Незадолго до своего 60-летнего юбилея Окуджава отправился работать учителем в деревню Анненки Калужской области. Так как концерт по этому случаю был отменен, сын поэта и его супруга решили снять для именинника кино с участием всех его друзей. Потом они хотели отвезти имениннику телевизор и показать этот фильм. Жена Окуджавы попросила Смехова связаться с Пугачевой, чтобы она тоже приняла участие в съемках.

"У меня был телефон Аллы Борисовны из-за несостоявшегося нашего с ней фильма на телевидении. И я звоню по этому телефону. И вдруг она снимает трубку. Снимает трубку и матерится. "Я никогда не снимала эту трубку, я просто проходила из туалета, и вдруг она звенит. Я сняла. Ну и что, Веня? Что случилось?" Я говорю: "Случилось шестидесятилетие Окуджавы. И вот Ольга хочет, чтобы ты участвовала в этом подарке, в этом фильме". Алла сказала: "Этого быть не может, он меня ненавидит за то, что я какую-то строчку Мандельштама неправильно исполняю", - пересказал Смехов разговор с Примадонной.

Тогда Вениамин Борисович передал трубку жене поэта, та что-то сказала певице, в результате чего она согласилась принять участие в затее и пригласила съемочную группу к себе. Для поздравительного выступления Алла Борисовна нарядилась и подготовила только что написанную песню.

"Она очень красиво разоделась, села за рояль, замечательно произнесла речь по поводу того, кто для нас Булат Окуджава, - поделился воспоминаниями гость студии. - И мы приехали в Анненки, и смотрим этот наш фильм. Булат все принимает с восторгом. И вдруг видит Пугачеву. Тишина. Она поздравила. Булат обернулся на свою жену и говорит: "Как вы ее уговорили?"

После того, как лента закончилась, Булат Шалвович произнес: "Ну спасибо вам. А можно еще посмотреть Пугачеву?". Теперь, когда Смехов видится с Пугачевой, он всегда вспоминает эту историю: "На тебя обрушивался гром аплодисментов, но, согласись, такого успеха ты никогда не имела, чтобы Окуджава заказал на бис Пугачеву".