Пи Дидди продал дом, где умерла мать его троих детей

Рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) продал дом, где скончалась его гражданская супруга - модель Ким Портер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает TMZ, Пи Дидди выставил особняк на продажу еще в октябре и просил за него $7 млн. Покупатель нашелся, но пока не все документы подписаны.

В доме 6 спален, 7 ванных комнат, есть большой бассейн, спа, спортивная площадка. Соседями покупателя недвижимости в долине Сан-Фернандо будут Стив Каррелл, Билли Рэй Сайрус, Сиа.

Пи Дидди и Ким Портер были в отношениях, расставаясь и снова сходясь, в течение 13 лет. У них родилось двое дочерей и сын.

15 ноября 2018 года Ким Портер нашли мертвой. Она скончалась от сердечной недостаточности на фоне пневмонии, лечение от которой она проходила за несколько недель до смерти.