Джек Николсон страдает от деменции

84-летний актер Джек Николсон находится в хорошем физическом состоянии, но страдает от деменции и не выходит из дома, передаёт Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Физически он в порядке, но его разум - нет. Очень грустно видеть, что такой талантливый актер, как Джек, уходит таким образом", - рассказал источник, близкий к окружению артиста.

Инсайдер рассказал, что Николсон "доживает свои последние печальные дни" в особняке в Лос-Анджелесе, позволяя дочери и сыну заботиться о себе. Он также добавил, что сообщество фильма "Малхолланд Драйв" тесно общается между собой и переживает за здоровье актера.

Джек Николсон известен по главным ролям в таких культовых фильмах, как "Пролетая над гнездом кукушки" и "Сияние". Он был номинирован на премию "Оскар" рекордные 12 раз, став победителем трижды.