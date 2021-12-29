Народному артисту Фаику Агаеву исполняется 50 лет

Сегодня известный эстрадный исполнитель, народный артист Азербайджана Фаик Агаев отмечает 50-летие, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Тысячи звонков, мессажей, поздравлений, постов в соцсетях будет сопровождать юбиляра в этот день.

Это не только круглая и значимая дата в жизни каждого человека, но и возможность оглянуться назад и посмотреть на пройденный путь. И юбиляр может с уверенностью говорить - есть чем гордиться!

C золотой медалью окончил школу и с отличием Азербайджанский государственный университет культуры и искусств по специальности "актёр музыкального театра".

Дебютировал на музыкальном конкурсе "Бакинская осень - 1988" (дипломант I степени), затем стал победителем Республиканского конкурса "Золотая осень - 1989", Международного конкурса "Витебск - 1990", Международного конкурса телевизионной песни "Ялта - 1992" (дипломант), победителем Международного конкурса ретро-песен имени Клавдии Шульженко "Харьков 1995" и конкурса "Золотой Шлягер - Могилёв 1996". Неоднократно становился лауреатом национальных премий. Был солистом Азербайджанского государственного театра мугама, а с 1996 года - Азербайджанского государственного телевидения и радио.

1oo%F.A, Мистер Золотой Шлягер - так величают Фаика Агаева, который за годы творческой деятельности дал более 200 сольных концертов, выпустил около двадцати клипов и альбомов, распроданных большими тиражами, реализовал множество проектов. Был наставником национальной версии лицензионного телешоу "The Voice" - "Голос Азербайджана" (Səs Azərbaycan), членом Азербайджанского национального жюри международного конкурса "Евровидение", объявлял итоги голосования в прямом эфире на французском языке.

Активная жизненная позиция, участие в различных социальных акциях и реализации проектов особо значимы в жизни артиста. Вспомним хотя бы, как 600 книг из личной библиотеки были подарены заключенным, или же как он был факелоносцем на первых Европейских Играх в Баку. Особо отметим эрудицию артиста, который неоднократно принимал участие в интеллектуальных играх, является обладателем "Хрустальной совы" - высшей награды интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?". Даже был литературным редактором романа Нармины Мамедзаде "Седьмая кукла Доура".

Известная фраза "Талантливый человек - талантлив во всем" точно про Фаика Агаева!

Эта статья - не ода исполнителю, а констатация фактов. И поэтому патриотизм и любовь к родной земле, активное участие в информационной войне против недоброжелателей страны, справедливая позиция к социальным вопросам составляет приоритет личных качеств и жизненной позиции артиста. Приведем небольшой пример, когда на концертах он не только зажигает публику своими композициями и теплым общением, а поименно называет и благодарит всех своих друзей, в том числе из социальных сетей. Более того, на своих концертах журналистам всегда выделяет лучшие места и также поименно благодарит. Это говорит о человеческих качествах и уровне культуре, настоящей, не показной, чему многие могут поучиться. И, конечно же, это отражается в соцсетях, где очень активен певец, всегда отвечает на просьбы и вопросы, искренне поздравляет друзей. Еще многое можно сказать и написать...

Ниже приведем фразы Фаика Агаева из различных интервью, в которых также раскрывается личность юбиляра.

"Я очень рад, что у меня широкая аудитория. Я единственный певец, возраст поклонников которого составляет от 7 до 77 лет. Я заряжаюсь энергией от любви этих людей и постоянно вношу разнообразие в свое творчество. А поклонников, прошедших испытание временем, считаю членами своей семьи. Главное, что и в плохие мои дни, и в хорошие дни они всегда рядом со мной. Другой такой радости для себя - человека сцены я представить не могу".

"У меня нет особой формулы успеха и все разрабатывалось в течение жизни. С первых дней на сцене, когда еще были худосоветы, мне надо было заявить о себе, закрепиться и выйти на определенный уровень. И за это время познакомился и создал отношения со многими телевизионщиками, журналистами, печатными изданиями (тогда еще не было интернета), с людьми, связанными с моей сферой. Я всегда считал, что личностные отношения способствуют правильному решению какой-либо проблемы. Успех певца заключается в таланте, трудолюбии и умении создавать отношения".

"Низами Гянджеви в одной из газелей сказал: "Что проку в тонкости ума, когда тебя не оценить?". Если перевести на современный язык - какой смысл быть семи пядей во лбу, если ты не самореализован? Но впадать в депрессию от того, что не можешь реализовать свои способности, не стоит. Обязательно найдется выход для применения ума и интеллекта, это подскажет жизненный опыт. Честно говоря, я людей по уму не сужу. Потому что есть такие люди, которые не оканчивают институтов, у них проблемы с грамотой, но зато такая жизненная мудрость! И порой встречаешь прямо противоположное - у людей высокий уровень образованности, ученая степень, но они настолько негативны".

"Хитрость - навык практический, а ум - субстанция развивающаяся. Разница между умным и ушлым очень большая. Последний использует знания для собственного блага, а умный - во благо общества".

"Я - интроверт по жизни и экстраверт на сцене. Вообще же я привык оберегать то, что на душе, от окружающих. Я - абсолютный перфекционист, причем, во всем. Иногда это здорово мешает спокойно жить, но я не могу изменить себя".

"Я никогда не предам человека, который по отношению ко мне порядочен. Если такое, не дай Бог, произойдет, я просто сам себя казню, перестану себя уважать".

"Нигде и никогда я не чувствовал и не чувствую себя так же комфортно, таким же цельным, как на сцене. В двух случаях я испытываю бескрайнюю эйфорию: когда я люблю и когда нахожусь на сцене".

"На азербайджанской сцене есть место каждому исполнителю. Нет такого певца, чей голос, услышав по радио, я убрал бы звук. В чем виновата песня, ее композитор, поэт? Песне свое место, исполнителю свое".

"Один плохой певец может нанести больший урон обществу, нежели плохой врач. Поясню, почему: певцам подражают, копируя не только их внешность, манеру одеваться и стричься, но и их манеру поведения, и образ жизни. Поэтому надо более серьезно и избирательно подходить к "градации" певцов и их появлению на экранах. Я - не сторонник "цензорских" редколлегий, но порядок должен быть установлен. Нельзя пускать в эфир людей только потому, что они заплатили за это. Нельзя идти на поводу у "среднестатистического вкуса". Зрителя и слушателя, его эстетические предпочтения надо формировать и воспитывать".

"Сейчас две крайности - либо бизнесмен, либо в шоу-бизнес. Причем, интересно, что люди думают о том, что труд певца в шоу-бизнесе сам по себе не подразумевает знаний. Считают, что певцу, к примеру, совершенно не нужно знать математику, физику, химию, географию. А я считаю, что человек должен быть всесторонне развит, ему это пригодится по жизни. Пусть даже он будет работать в профилактории, ему все равно понадобятся знания".

"Сцена, финансовая независимость и любовь - вот "три кита", при отсутствии даже одного из которых я чувствую себя некомфортно".

"Советские люди считались самыми читающими на свете. Тогда было модно быть образованным, а сегодня во всем мире модно быть богатым. Одно другого не исключает, богатым может быстрее стать образованный человек, нежели не образованный".

"В плане чтения я всеяден. Но большее предпочтение отдаю историческим романам, детективам и фантастике. Я считаю, что фантастика "подхлестывает" человека на самосовершенствование. Ведь в художественных произведениях люди будущего всегда интеллектуально, духовно и физически более развиты и совершенны, чем мы нынешние. Поэтому и возникает желание быть лучше, стремиться совершенствоваться. Я всегда хочу быть в курсе событий, в курсе последних новостей, читаю новостные сайты, слушаю и смотрю новости по всем каналам, не отдавая предпочтения какому-то одному, определенному или специфическому".

"У меня первое незавершенное образование- медицинский университет. Два года я проучился на подготовительном, поступил и ушел практически с первого курса. Дело в том, что я хотел стать хирургом, меня привлекала хирургия. Но когда у нас начались практические занятия, я просто не смог перенести порога человеческой боли. Боли пациента. Женщина, которой делали тривиальную операцию по удалению аппендицита, умоляла врача вколоть ей болеутоляющее - еще одну ампулу (анестезия была местная). На дворе был 1988 год, с обезболивающими препаратами была жуткая проблема. И я просто не вынес ее страданий. Ведь врач должен дистанцироваться от боли пациента, а я понял, что не смогу. И предпочел уйти. Но я считаю, что все же не далеко отошел от той профессии. Я продолжаю врачевать души людей своим творчеством, своими песнями".

"Наступает время, когда начинаешь понимать, что вместо того, чтобы бежать за лишним рублем, мог заняться другим делом, перетерпеть нужду, но добиться гораздо большего в жизни. Но мудрость может придти и к 25 годам, а может и к 80 не появиться. Самое главное, понять, что самое ценное в жизни - это семья, Бог, что человек оставит после себя, его социальная позиция в жизни".

"Думаю, что сбывается то, на что себя человек настраивает. Уверенность в победе творит чудеса, причем, во всех сферах: начиная от удачи на экзамене, когда не готов, и заканчивая любой важной жизненной ситуацией".

"Я сильный благодаря моей маме. Мудростью, терпением и умением обходить "острые углы" я обязан папе, а смелостью и даже "безбашенностью" - маме. Она - сильная женщина".

"Конечно, у меня есть страхи. Я потерял отца, и с тех пор очень боюсь потерять близких. А своей смерти я не боюсь. Я даже завещание написал, причем, очень давно".

"После 60 лет я хочу перестать активно работать и начать путешествовать. Мне интересно быть странником".