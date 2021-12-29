Голливудский актер Хью Джекман заразился коронавирусом

Австралийский актер Хью Джекман заявил, что заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в видеоролике, который разместил в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Джекман отметил, что симптомы очень похожи на простуду. "Просто хотел, чтобы вы услышали это от меня. Мои симптомы похожи на простуду: у меня першение в горле и небольшой насморк, но я в порядке", - сказал актер. Он добавил, что сделает все, чтобы скорее вернуться к работе.