https://news.day.az/showbiz/1421223.html Голливудский актер Хью Джекман заразился коронавирусом
Голливудский актер Хью Джекман заразился коронавирусом
Австралийский актер Хью Джекман заявил, что заразился коронавирусом.
Об этом он сообщил в видеоролике, который разместил в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Джекман отметил, что симптомы очень похожи на простуду. "Просто хотел, чтобы вы услышали это от меня. Мои симптомы похожи на простуду: у меня першение в горле и небольшой насморк, но я в порядке", - сказал актер. Он добавил, что сделает все, чтобы скорее вернуться к работе.
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