Историк кино раскрыл пол следующего Джеймса Бонда

Следующий артист, который сыграет Джеймса Бонда после того, как эту роль оставил британский актер Дэниэл Крэйг, должен удивить публику. Об этом заявил известный писатель, историк кино и сценарист Филипп Дюран в интервью для "Известий", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он раскрыл, что новым агентом 007 будет не женщина. "Все привыкли считать, что Джеймсом Бондом должен быть мужчина. Не суть важно, какого цвета будет у него кожа - черного, белого или желтого. Нужен превосходный актер, который придаст образу новые неожиданные черты. Думаю, что продюсеры попытаются сильно удивить публику и найдут такого исполнителя, который всем понравится. Или вообще перезапустят весь проект", - рассказал Дюран.

Он также предположил, что поклонники бондианы получат ответ о перезапуске серии фильмов о Джеймсе Бонде примерно через три-четыре года.