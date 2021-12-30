Бекхэм рассмешил поклонников

Легендарный футболист Манчестер Юнайтед, Реала и сборной Англии рассмешил своих поклонников рождественским фото с семьей, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На опубликованном в инстаграм снимке, Бекс позирует вместе с женой Викторией и тремя сыновьями и дочерью. Снимок 47-летний экс-футболист подписал лаконично: "Счастливого Рождества".

Вот только на изображении отчетливо видно, что Дэвид зачем-то встал на цыпочки. Это сразу заметили его фанаты, которые принялись издеваться над легендой.

"Вы стоите на цыпочках, но сын все равно выше", "Почему вы стоите на цыпочках, завидуете росту собственного сына?", "Бекхэм встал на носочки, чтобы выглядеть выше", - посмеялись над бывшим футболистом в комментариях.