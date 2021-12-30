В Азербайджане выбирают песню на "Евровидение-2022"

Начался прием заявок на песню, которая будет представлять Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2022".

Как сообщили Day.Az в ITV, желающие принять участие в отборе, должны представить свои песни до 31 января, отправив их на электронный адрес song@eurovision.az.

По условиям Европейского вещательного союза, хронометраж песни не должен превышать 3 минут. Песня не должна распространяться на публичных ресурсах и в СМИ (телевидение, радио, интернет) до 1 сентября 2021 года. Участник отборочного тура должен предоставить краткую информацию о себе.

Отметим, песенный конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине 10, 12 и 14 мая. Руководителем азербайджанской делегации на конкурсе является композитор Иса Меликов.