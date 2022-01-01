Oxxxymiron, ABBA, Адель: что произошло в мире музыки в 2021 году

В 2021 году на стриминговых сервисах появился альбом Voyage шведской группы ABBA. В него вошли десять треков. Напомним, предыдущий альбом The Visitors был выпущен в 1981 году.

Видимо, 40 лет ожидания сыграли на руку коллективу. Пластинка оказалась на вершине хит-парадов Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Шотландии. В Великобритании даже менее чем за неделю пластинку купили более 180 тысяч раз.

Кроме того, поклонников группы ждет в новом году еще одно радостное событие - весной шведы хотят представить альбом на концерте с использованием голограмм. Он пройдет на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для этого построили.

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