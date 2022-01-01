Oxxxymiron, ABBA, Адель: что произошло в мире музыки в 2021 году
В 2021 году на стриминговых сервисах появился альбом Voyage шведской группы ABBA. В него вошли десять треков. Напомним, предыдущий альбом The Visitors был выпущен в 1981 году.
Видимо, 40 лет ожидания сыграли на руку коллективу. Пластинка оказалась на вершине хит-парадов Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Шотландии. В Великобритании даже менее чем за неделю пластинку купили более 180 тысяч раз.
Кроме того, поклонников группы ждет в новом году еще одно радостное событие - весной шведы хотят представить альбом на концерте с использованием голограмм. Он пройдет на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для этого построили.
Виниловый альбом Адель тиражом 500 000 пластинок
Спустя пять лет, 19 ноября 2021 года британская певица Адель обрадовала своих фанатов выпуском четвертого полноценного альбома "30". По словам певицы, над ним она работала в тяжелый период: она не чувствовала интерес к жизни и отношениям. Видимо, поэтому пластинка получилась грустной и драматичной, а все 12 песен посвящены потере любви, расставанию с партнером, попыткам начать жизнь сначала и любить себя.
Кстати, к новому альбому британка заказала печать 500 000 виниловых пластинок! Вообще альбом был готов еще весной прошлого года, но его выпуск перенесли из-за желания Адель выпустить пластинки одновременно с цифровым релизом.
Возвращение Oxxxymiron
Одно из главных музыкальных событий 2021 года в России - в начале декабря Oxxxymiron выпустил первый за шесть лет альбом "Красота и уродство". В него вошли 22 трека.
Кроме того, рэпер порадовал своих поклонников еще одной новостью - на март 2022 года запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В северной столице музыкант выступит 2 и 5 марта в клубе А2 Green Concert, а в Москве - 11 и 12 марта в Adrenaline Stadium.
Земфира выпустила две пластинки
Год для певицы Земфиры был достаточно плодотворным - звезда российского рока успела выпустить тревожный и тяжелый альбом "Бордерлайн" и легкую мини-пластинку "Ах". Эти альбомы в очередной раз доказали, что Земфира может быть разной, умеет удивлять и заставлять эмоционально проживать все ее треки. Кроме того, артистка записала саундтреки к двум работам Ренаты Литвиновой - фильму "Северный ветер" и спектаклю "Звезда вашего периода".
Также 21 декабря певица сообщила о концертах в Москве 24 и 26 февраля. Билеты на оба сольника были распроданы аж за шесть часов.
"Евровидение"
Популярный европейский музыкальный конкурс прошел в 2021 года в нидерландском Роттердаме. Победителем стала итальянская рок-группа Maneskin "Zitti E Buoni" с 524 баллами. Решающими стали голоса зрителей, которые подняли группу на первое место.
Альбом с трелями вымирающих птиц
Пожалуй, самый необычный альбом в нашей подборке. В декабре австралийский звукорежиссер Дэвид Стюарт записал альбом с трелями вымирающих видов птиц. В нем 54 трека длительностью от 26 до 50 секунд. Альбом вошел в топ-5 релизов австралийского чарта Aria.
Также мужчина создал приложение, где записаны трели более 700 птиц, чтобы их можно было распознать. На его создание ушло десять лет.
В разговоре с РЕН ТВ Стюарт рассказал, что записывает голоса птиц уже 40 лет. Всего в его библиотеку входит 2 000 трелей птиц, которые находятся на грани исчезновения.
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