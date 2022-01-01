Oxxxymiron, ABBA, Адель: что произошло в мире музыки в 2021 году
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Уходящий 2021 год был богат на интересные музыкальные события. Выпуски пластинок, неожиданные и долгожданные возвращения артистов, звуки природы - все это в подборке РЕН-ТВDay.Az представляет читателям эту подборку:

Группа ABBA выпустила альбом спустя 40 лет

Фото: © abba/instagram.com

В 2021 году на стриминговых сервисах появился альбом Voyage шведской группы ABBA. В него вошли десять треков. Напомним, предыдущий альбом The Visitors был выпущен в 1981 году. 

Видимо, 40 лет ожидания сыграли на руку коллективу. Пластинка оказалась на вершине хит-парадов Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Шотландии. В Великобритании даже менее чем за неделю пластинку купили более 180 тысяч раз. 

Кроме того, поклонников группы ждет в новом году еще одно радостное событие - весной шведы хотят представить альбом на концерте с использованием голограмм. Он пройдет на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для этого построили.

Виниловый альбом Адель тиражом 500 000 пластинок

Фото: © Reuters / BANG Showbiz

Спустя пять лет, 19 ноября 2021 года британская певица Адель обрадовала своих фанатов выпуском четвертого полноценного альбома "30". По словам певицы, над ним она работала в тяжелый период: она не чувствовала интерес к жизни и отношениям. Видимо, поэтому пластинка получилась грустной и драматичной, а все 12 песен посвящены потере любви, расставанию с партнером, попыткам начать жизнь сначала и любить себя.

Кстати, к новому альбому британка заказала печать 500 000 виниловых пластинок! Вообще альбом был готов еще весной прошлого года, но его выпуск перенесли из-за желания Адель выпустить пластинки одновременно с цифровым релизом. 

Возвращение Oxxxymiron

Фото: © кадр клипа "КТО УБИЛ МАРКА?" OXXXYMIRON/youtube

Одно из главных музыкальных событий 2021 года в России - в начале декабря Oxxxymiron выпустил первый за шесть лет альбом "Красота и уродство". В него вошли 22 трека. 

Кроме того, рэпер порадовал своих поклонников еще одной новостью - на март 2022 года запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В северной столице музыкант выступит 2 и 5 марта в клубе А2 Green Concert, а в Москве - 11 и 12 марта в Adrenaline Stadium.

Земфира выпустила две пластинки

Фото: © Известия/Павел Бедняков

Год для певицы Земфиры был достаточно плодотворным - звезда российского рока успела выпустить тревожный и тяжелый альбом "Бордерлайн" и легкую мини-пластинку "Ах". Эти альбомы в очередной раз доказали, что Земфира может быть разной, умеет удивлять и заставлять эмоционально проживать все ее треки. Кроме того, артистка записала саундтреки к двум работам Ренаты Литвиновой - фильму "Северный ветер" и спектаклю "Звезда вашего периода".

Также 21 декабря певица сообщила о концертах в Москве 24 и 26 февраля. Билеты на оба сольника были распроданы аж за шесть часов.

"Евровидение"

Фото: © ТАСС/EPA/Sander Koning / POOL

Популярный европейский музыкальный конкурс прошел в 2021 года в нидерландском Роттердаме. Победителем стала итальянская рок-группа Maneskin  "Zitti E Buoni" с 524 баллами. Решающими стали голоса зрителей, которые подняли группу на первое место.

Альбом с трелями вымирающих птиц

Фото: © songsofdisappearance.com

Пожалуй, самый необычный альбом в нашей подборке. В декабре австралийский звукорежиссер Дэвид Стюарт записал альбом с трелями вымирающих видов птиц. В нем 54 трека длительностью от 26 до 50 секунд. Альбом вошел в топ-5 релизов австралийского чарта Aria.  

Также мужчина создал приложение, где записаны трели более 700 птиц, чтобы их можно было распознать. На его создание ушло десять лет.

В разговоре с РЕН ТВ Стюарт рассказал, что записывает голоса птиц уже 40 лет. Всего в его библиотеку входит 2 000 трелей птиц, которые находятся на грани исчезновения. 