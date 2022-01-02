Disney лишился авторских прав на Винни Пуха
Персонажи сказок про Винни Пуха, написанных британцем Александром Милном, больше не принадлежат медиаконгломерату Disney. Об этом сообщает издание Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Дело в том, что с 1 января 2021 года приключения плюшевого медвежонка стали достоянием общественности. Однако Disney все еще владеет Тигрой - этот герой мультфильмов о Винни Пухе появился позже остальных.
Кроме того, анимационная студия продолжает владеть всеми своими адаптациями истории о Винни Пухе и связанными с ним торговыми марками.
Издание отмечает, что в 2024 году Disney потеряет авторские права на Микии Мауса - символа компании.
Помимо двух повестей и множества стихов о Винни Пухе объектом интеллектуальной собственности перестал быть также роман американского писателя Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце".
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