Дэниела Крейга наградили орденом

Британского актера Дэниела Крейга наградили тем же орденом, что и суперагента 007 Джеймса Бонда - орденом Святых Михаила и Георгия. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает газета The Daily Mail.

Крейг был награжден за заслуги перед кино и театром - однако этот орден обычно вручаются только высокопоставленным дипломатам или шпионам.

Британский актер Дэниел Крейг играл Джеймса Бонда, начиная с 2006 года, его первым фильмом бондианы стал "Казино "Рояль"", а последним - "Не время умирать".