55-летняя Холли Берри вышла замуж

Голливудская актриса Холли Берри вышла замуж за певца Вана Ханта. Об этом она сама сообщила в своем Instagram. Они встречались с осени 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый год знаменитости встретили вдвоем на тропическом острове.

В Instagram актриса опубликовала фотографию из часовни. На кадре пойман момент, где 55-летняя Берри и ее 52-летний избранник стоят так, словно обмениваются свадебными клятвами.