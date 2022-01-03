https://news.day.az/showbiz/1422727.html 55-летняя Холли Берри вышла замуж - ФОТО
55-летняя Холли Берри вышла замуж - ФОТО
Голливудская актриса Холли Берри вышла замуж за певца Вана Ханта. Об этом она сама сообщила в своем Instagram. Они встречались с осени 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Новый год знаменитости встретили вдвоем на тропическом острове.
В Instagram актриса опубликовала фотографию из часовни. На кадре пойман момент, где 55-летняя Берри и ее 52-летний избранник стоят так, словно обмениваются свадебными клятвами.
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