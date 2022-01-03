https://news.day.az/showbiz/1422744.html Очаровательная Алина Загитова встретила Новый год без одежды - ФОТО - ВИДЕО
Очаровательная Алина Загитова встретила Новый год без одежды - ФОТО - ВИДЕО
Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова показала, как встречает Новый год в кругу семьи, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.
19-летняя спортсменка опубликовала видео, как, сидя в кресле, смотрит культовую советскую новогоднюю комедию "Иван Васильевич меняет профессию".
При этом на фигуристке нет одежды, она замотана в простыню.
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