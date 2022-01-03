Очаровательная Алина Загитова встретила Новый год без одежды

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова показала, как встречает Новый год в кругу семьи, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

19-летняя спортсменка опубликовала видео, как, сидя в кресле, смотрит культовую советскую новогоднюю комедию "Иван Васильевич меняет профессию".

При этом на фигуристке нет одежды, она замотана в простыню.