Ивлеева порадовала подписчиков в прозрачном наряде

Телеведущая Настя Ивлеева продолжает радовать поклонников своими откровенными фото в необычном новогоднем наряде. Ивлеева решилась показать свой новогодний костюм спереди, и выставила фото, на котором она в прозрачных топе и юбке, через которые просматриваются все ее интимные места.

На снимке Ивлеева стоит на крыльце дома в новогоднюю ночь с бокалом и посылает в камеру воздушный поцелуй.

А надета на ней в этот момент едва прикрывающая бедра прозрачная накидка-юбка и такой же топ.