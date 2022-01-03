https://news.day.az/showbiz/1422823.html Ивлеева порадовала подписчиков в прозрачном наряде - ФОТО
Ивлеева порадовала подписчиков в прозрачном наряде - ФОТО
Телеведущая Настя Ивлеева продолжает радовать поклонников своими откровенными фото в необычном новогоднем наряде. Ивлеева решилась показать свой новогодний костюм спереди, и выставила фото, на котором она в прозрачных топе и юбке, через которые просматриваются все ее интимные места.
На снимке Ивлеева стоит на крыльце дома в новогоднюю ночь с бокалом и посылает в камеру воздушный поцелуй.
А надета на ней в этот момент едва прикрывающая бедра прозрачная накидка-юбка и такой же топ.
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