Адель купила у Сталлоне дом со скидкой по соседству с Эдди Мерфи

Певица Адель купила у актера Сильвестра Сталлоне дом в Беверли-Хиллз, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально Сталлоне планировал продать купленный в 1990-е особняк за £81 млн, однако позже был вынужден снизить цену сначала до £63 млн, а после - до £42 млн. Скидка почти в 50% понравилась Адель, и сделка была заключена.

В доме шесть спален и пять ванных комнат, в главной спальне есть сауна и офис с террасой.

В одной из комнат стоит гигантская статуя персонажа Рокки Бальбоа, сыгранного Сталлоне, а также модель другого его персонажа - Рэмбо.

В двухэтажном гостевом доме - две спальни и полноценная кухня. На территории особняка также находятся гараж на восемь автомобилей и художественная студия.

Адель поселится по соседству с 67-летним Дэнзелом Вашингтоном и 60-летним Эдди Мерфи.

У певицы также есть дома в Лондоне и Лос-Анджелесе.