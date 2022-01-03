Лицо актера-заключенного из Мьянмы названо самым красивым в мире

Актер, исполнитель и манекенщик Пэинг Такхон из Мьянмы признан обладателем самого красивого мужского лица в мире по версии редакции издания TC Candler, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Признав 25-летнего Такхона самым красивым мужчиной в мире, авторы рейтинга потребовали от властей Мьянмы освободить его из тюрьмы, куда он попал в апреле 2021 года.

Наказание в виде трех лет лишения свободы и каторжных работ Такхон получил за участие в массовых акциях протеста против военной хунты Мьянмы. Он активно поддерживал свергнутую гражданскую власть в социальных сетях.

Семья политического заключенного уже подала апелляцию в суд.

Демократическое руководство страны было смещено в результате военного переворота 1 февраля 2021 года. Поводом стали масштабные фальсификации на выборах в ноябре 2020 года, о которых объявили сами военные. Протесты против переворота жестоко подавлялись.