Светлана Бондарчук рассказала, почему развелась с Федором Бондарчуком

Светлана и Федор Бондарчук расстались в 2016 году. Супруги развелись после 25 лет брака, удивив тем самым не только поклонников, но и многих знакомых. У пары есть двое детей - 30-летний сын Сергей и 23-летняя дочь Варвара. Ходили слухи, что брак режиссера и модели разбила красавица-актриса Паулина Андреева, на которой Федор впоследствии женился. Однако в новом выпуске YouTube-шоу "Света вокруг света" Светлана Бондарчук опровергла эти домыслы, передает Day.Az со ссылкой на КП.

- Развод - это вещь очень сложная, особенно, когда за плечами столько лет, которые тебя связывали с человеком, с которым ты жила по доброй воле и по любви, когда все заканчивается, неважно, по какой причине. Кстати, в нашем случае не было третьих лиц, которые на это повлияли. Просто мы перешли ту грань, когда можно было сохранить семью в том формате, в котором она должна быть. Это сложно, - сообщила телеведущая.

По ее словам, они с Федором по-прежнему остаются близкими людьми, ведь у них есть общие дети. Сын Сергей подарил своим родителям двух прекрасных внучек: Маргариту и Веру.

- У нас есть дети, есть, к чему стремиться. Мы два успешных человека, которые всю жизнь друг друга уважали, и это самое важное - сохранить это. Надеюсь, нам хватит сил, мужества, разума так делать и дальше, - отметила 53-летняя Светлана.