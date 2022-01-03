Новая «Матрица» заработала более $100 млн в мировом прокате

Кассовые сборы боевика "Матрица: Воскрешение" превысили $100 млн. Об этом сообщает BoxOfficeMojo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В мировом прокате продолжение научно-фантастической "франшизы" с Киану Ривзом и Кэрри Энн Мосс в главных ролях собрало более $106 млн.

Это сумма, собранная до проката в Китае, где новую "Матрицу" начнут показывать 14 января. После премьеры "Матрица" уступала в сборах "Зверопою".

Ранее режиссер Лана Вачовски на премьерном показе блокбастера "Матрица: Воскрешение" в Сан-Франциско ответила на вопрос журналиста о возможных съемках новой трилогии "Матрица".

Во время пресс-конференции Вачовски спросили, не станет ли четвертая "Матрица" стартом новой трилогии. "Что? Кто об этом спрашивает?! Назовитесь! Нет", - отрезала она.