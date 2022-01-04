Киану Ривз пожертвовал 70% гонорара за «Матрицу» на благотворительность

Актер Киану Ривз пожертвовал 70% своего гонорара за съемки в первом фильме научно-фантастической франшизы "Матрица" в фонд борьбы с лейкемией. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К тому времени (1999 год) его младшая сестра Ким боролась с лейкемией уже в течение восьми лет. В то время на его плечи легла забота о болеющей и ее реабилитация. Через 10 лет после диагноза болезнь вошла в ремиссию, сейчас Ким 55 лет.

Всего он передал фонду $10 млн. $5 млн он потратил на реабилитационную терапию для Ким. "Она всегда заботилась обо мне. Я всегда буду заботиться о ней", - говорил он в одном из интервью.

С тех пор Киану Ривз создал собственный фонд для помощи людям, борющимся с раком крови.