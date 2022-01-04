Киану Ривз передал 70% гонорара от "Матрицы" в фонд борьбы с раком
Канадский актер Киану Ривз, неоднократно поражавший поклонников своими добрыми поступками, передал большую часть своего гонорара за съемки в первой части "Матрицы" в благотворительный фонд исследования лейкемии. Об этом сообщили в издании Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
За первую картину, вышедшую в 1999 году, Ривз заработал 35 миллионов долларов и 10 миллионов долларов аванса, после чего 70% гонорара передал в фонд.
Отмечается, что актер принял такое решение после того, как у его младшей сестры Ким в 1991 году был диагностирован рак.
Родственницу Ривз поддерживал до ее ремиссии, а во время ее болезни даже продал свой дом, чтобы быть к ней ближе. После выздоровления Ким актер основал благотворительную организацию по борьбе с раком, однако не стал называть ее своим именем.
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