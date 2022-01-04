Адель купила особняк Сильвестра Сталлоне

Британская певица Адель приобрела особняк в Калифорнии у американского актера Сильвестра Сталлоне. Как сообщил таблоид The Sun, стоимость недвижимости в Беверли-Хиллз составила 56,5 миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что изначально звезда Рембо планировал выручить за дом 109 миллионов долларов, однако покупателя так и не нашлось. В мае прошлого года он снизил стоимость поместья до 85 миллионов долларов, а затем назвал цену, которая устроила Адель.

Поместье расположено на 1,4 гектара земли. Главный дом, построенный в 1994 году, имеет шесть спален и девять ванных комнат, гостиную с видом на знаменитую улицу Родео-драйв, кинотеатр и домашний тренажерный зал.

В роскошной хозяйской спальне есть сауна, паровая баня и кабинет с террасой.

На территории домовладения находится двухэтажный дом для гостей с двумя спальнями и полностью оборудованной кухней. Кроме того, есть бассейн, спа, лужайка для гольфа, гараж на восемь машин и художественная студия.

По информации издания, у Адель уже есть недвижимость в Лондоне и Лос-Анджелесе стоимостью около 47 миллионов долларов. Общее состояние 33-летней исполнительницы оценивается в 188,5 миллиона долларов.