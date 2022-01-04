Вупи Голдберг заразилась коронавирусом

Актриса и телеведущая Вупи Голдберг вынуждена отказаться от съемок своего шоу The View из-за положительного теста на коронавирус, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

66-летняя Голдберг пропустила первый выпуск шоу в 2022 году. "Она была вакцинирована и получила бустер вакцины, так что у нее очень, очень мягкие симптомы", - пояснила в социальных сетях коллега Голдберг, 79-летняя телеведущая Джой Бехар.

Предположительно, Голдберг вернется к съемкам уже на следующей неделе.

Вупи Голдберг известна по ролям в фильмах "Действуй, сестра", "Воровка", "Привидение". За работу в последнем фильме она получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана".