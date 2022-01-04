Ройа посвятила печальный пост покойному композитору Наиле Мирмамедли

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан опубликовала на своей странице в Instagram пост, посвященный покойному композитору Наиле Мирмамедли.

"Наиля ханым сыграла значимую роль в моей жизни... Знаю, вы и сегодня со мной. Верю, что вы воссоединились с Хикметом муаллимом (Хикмет Мирмамедли - композитор, муж Н.Мирмамедли - ред.).

Ваши мечты сбываются. В день вашего рождения, 23 мая, мы проведем с большим оркестром творческий вечер во Дворце Гейдара Алиева. Конечно, в этот день прозвучат и песни Хикмет муаллима. Разве можно разлучить вас?

Жизнь продолжается без вас... Я очень сильно ощущаю ваше отсутствие, пустоту, образовавшуюся в моей жизни.

Люблю вас, прекрасная женщина", - говорится в публикации.