Телеведущий Джимми Фэллон заразился коронавирусом

Телеведущий Джимми Фэллон в Instagram признался, что заразился коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Фэллона, положительный тест на коронавирус он получил в первый день рождественских выходных. "Я был вакцинирован, получил бустерную вакцину, потому мне повезло - симптомы мягкие", - объяснил он.

47-летний шоумен поблагодарил медиков, которые проводят вакцинацию, и руководство канала, где работает. "Спасибо, NBC, за то, что так серьезно относитесь к тестированию и прекрасно справляетесь", - написал он, опубликовав фото из изоляционной комнаты телеканала.

Фэллон уже выздоровел и 3 января вышел на работу.