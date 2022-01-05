Принц Чарльз сделал первый шаг к примирению с Гарри

Принц Чарльз публично помирился со своим сыном - принцем Гарри, с которым он не общался на протяжении нескольких месяцев. Свои чувства мужчина описал в сочинении, которое было публиковано в издании Newsweek.

Как передает Day.Az со ссылкой на womanhit.ru, Чарльз рассказал в статье об окружающей среде и проблеме изменения климата. Принц отметил, что лично наблюдал за ухудшением состояния окружающей среды, когда посещал Египет, Барбадос и Иорданию. "Я воочию убедился в воздействии ложных ожиданий.... Мир находится на грани. И нам нужна срочная мобилизация, подобная войне, если мы хотим победить", - признался мужчина.

Будущий монарх Великобритании также упомянул заслуги покойного отца. "Шестьдесят лет назад он определил ущерб, который человечество наносит планете, и помог основать Всемирный фонд дикой природы. Десять лет спустя, когда я впервые публично заговорил о проблемах в окружающей среде, многие задавались вопросом, не было ли мое чувство срочности неуместным. За прошедшие десятилетия эта точка зрения изменилась, хотя и слишком медленно, и даже сегодня ей не хватает необходимой срочности", - отметил принц.

Также Чарльз похвалил своих сыновей Уильяма и Гарри за их работу по борьбе с изменением климата. "Как отец, я горжусь тем, что мои сыновья осознали эту угрозу. Совсем недавно мой старший сын Уильям учредил престижную премию, чтобы стимулировать перемены и помочь восстановить нашу планету в течение следующи× 10 лет. А мой младший сын Гарри всегда страстно подчеркивал влияние изменения климата, особенно в отношении Африки, и посвятил этому свою благотворительную деятельность", - подчеркнул мужчина.

Чарльз и Гарри несколько месяцев не разговаривали после инцидента, когда сына Елизаветы II обвинили в том, что это именно он поставил под сомнение цвет кожи будущих детей Гарри и его супруги Меган Маркл. Однако Дворец отрицал свою вину. А соавтор королевской биографии Омид Скоби еще в сентябре заявил, что младший сын Чарльза отдалился от отца и брата после скандального интервью с Опрой Уинфри.