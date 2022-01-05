https://news.day.az/showbiz/1423450.html Киану Ривз и Леонардо Ди Каприо могут сыграть в одном сериале
Киану Ривз и Леонардо Ди Каприо могут сыграть в одном сериале
Актер Киану Ривз может сыграть в сериале - экранизации романа Эрика Ларсона "Дьявол в белом городе", передает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Одну из главных ролей сыграет Леонардо Ди Каприо, который купил права на экранизацию вышедшей в 2003 году книги об архитекторе Дэниеле Хадсоне Бернеме и медике - серийном убийце Генри Холмсе (Ди Каприо).
События книги разворачиваются во время проведения Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году.
Вместе с режиссером Мартином Скорсезе Ди Каприо станет продюсером картины, первые два эпизода снимет Тодд Филд.
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