Киану Ривз и Леонардо Ди Каприо могут сыграть в одном сериале

Актер Киану Ривз может сыграть в сериале - экранизации романа Эрика Ларсона "Дьявол в белом городе", передает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одну из главных ролей сыграет Леонардо Ди Каприо, который купил права на экранизацию вышедшей в 2003 году книги об архитекторе Дэниеле Хадсоне Бернеме и медике - серийном убийце Генри Холмсе (Ди Каприо).

События книги разворачиваются во время проведения Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году.

Вместе с режиссером Мартином Скорсезе Ди Каприо станет продюсером картины, первые два эпизода снимет Тодд Филд.