Роберт де Ниро судится со своей экс-ассистенткой

78-летний актер Роберт де Ниро судится со своей бывшей ассистенткой Грэм Чейз Робинсон, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исковом заявлении де Ниро указал, что Робинсон ограбила его и его компанию на $6 млн за четыре года - она использовала его бонусные полетные мили стоимостью $300 тыс., а кредитной картой компании де Ниро Canal Productions расплачивалась за няню для собаки, уроки пилатеса, доставку еды, такси, телефоны, клининг, покупку цветов и размещение в гостиницах.

Робинсон подала встречный иск на $12 млн - она обвинила актера в эмоциональном насилии, отпускании сексуализированных комментариев и принуждении ее к нежелательному физическому контакту.

Женщина отрицает, что пользовалась кредитными картами компании, а также ставит под сомнение то, что указанные покупки делала именно она. К своему иску она приложила голосовое сообщение 2012 года, в котором де Ниро называет ее "испорченным ребенком" и угрожает ей.