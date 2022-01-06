Церемония вручения Grammy отложена на неопределенный срок

Церемония вручения американской музыкальной премии Grammy, которая должна была состояться 31 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), перенесена на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Национальной академии искусства и науки звукозаписи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После тщательного рассмотрения и анализа [ситуации] с участием властей города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества исполнителей и наших многочисленных партнеров, академия звукозаписи и [телеканал] CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения премии Grammy, - указано в сообщении. - Учитывая неопределенность, связанную с распространением омикрон-штамма, проведение церемонии 31 января сопряжено с большими рисками".

Как уточнили организаторы, новая дата проведения мероприятия будет озвучена позже. Журнал Variety со ссылкой на источники сообщил, что академия звукозаписи и CBS рассчитывают провести полноценное шоу с присутствующими в зале гостями мероприятия.

Всего на предстоящей премии музыканты будут соревноваться в 85 номинациях, в том числе в двух новых - "Лучшее мировое музыкальное выступление" в мировой музыке и "Лучший городской альбом" для латиноамериканских исполнителей.