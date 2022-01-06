Николас Кейдж умолял о роли в "Крестном отце–3"

Голливудский актер Николас Кейдж рассказал журналистам о том, как он отчаянно пытался уговорить своего дядю и режиссера Фрэнсиса Форда Копполу дать ему роль в триквеле "Крестного отца", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Легендарный постановщик снял киноленты "Разговор" и две части "Крестного отца", однако затем в его карьере наступил не самый благоприятный период. Это вынудило Копполу в 90-х годах запланировать съемки третьей части гангстерской драмы, как пишет ScreenRant.

В недавнем интервью Кейдж вспомнил, как просил у своего дяди роль Винсента Манчини. Однако же режиссер не пошел навстречу родственнику.

Актер признался, что ему неловко отвечать на вопрос журналиста, поскольку он касается семьи.

"Итак, дядя снимал "Крестный отец - 3", и я сказал: "Я действительно думаю, что мне следует сняться в твоем фильме, дядя. Я действительно думаю, что это хорошая идея, если бы ты выбрал меня. Я думаю, что мог бы сыграть эту роль"", - рассказал Кейдж.

По словам знаменитости, Коппола намеревался отдать роль Энди Гарсии. Режиссер посчитал, что он больше подходит на роль Винсента Манчини (протеже знаменитого Дона Корлеоне). В результате Николас так и не получил роль, не смотря на то, что очень хотел сняться в "Крестном отце".