Скончался сценарист «Пиратов Карибского моря»

Американский сценарист Джей Уолперт скончался на 80-м году жизни, сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В последние годы жизни Уолперт страдал от болезни Альцгеймера, смерть наступила из-за осложнений. В январе ему должно было исполниться 80 лет.

Джей Уолперт - автор сценария к первой картине франшизы "Пираты Карибского моря" - "Проклятие "Черной жемчужины" (он создал персонажей пиратской саги), фильму "Граф Монте-Кристо" (2002), серила "Домашняя вечеринка Ноэля", шоу "Новая цена - верная" и "Whew!".

"Я расскажу, как работаю. Если вывести лодку в шторм, получите экшн-фильм. Если посадить в эту лодку кого-то, на кого вам не плевать, получите приключение. Я пишу приключения", - рассказывал он в 2008 году.