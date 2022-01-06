Бритни Спирс впервые за 13 лет выпила бокал красного вина

Певица Бритни Спирс рассказала в Instagram, что выпила свой первый за 13 лет бокал красного вина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она смогла это сделать, поскольку в 2021 году была освобождена из-под опеки отца Джейми Спирса. "Первый бокал красного вина на прошедших выходных! Я ждала 13 лет, это достаточно долго", - написала она. "В мире, где у всех есть право говорить, водить машину, покупать алкоголь, веселиться я прошу прощения за то, что балую себя перед публикой. О чем я только думаю! Никто не идеален", - рассуждает 40-летняя звезда.

Кроме того, Бритни Спирс пожаловалась на хейтерские комментарии.

В ноябре 2021 года Спирс призналась, что выпила первый за 13 лет бокал шампанского. Так она отпраздновала выход из-под опеки отца.

13 ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опеку отца Спирс. Звезда утверждала, что Джейми ограничивал ее круг общения, заставлял работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволял забеременеть.