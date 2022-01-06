Назван лучший фильм 2021 года по версии критиков

Сайт-агрегатор рецензий кинокритиков Metacritic назвал 50 лучших фильмов 2021 года исходя из оценок, которые обозреватели дали фильмам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на первом месте оказалась картина "Куда ты идешь, Аида?" с 97 баллами от критиков. Военная драма про переводчицу при ООН, которая пытается вытащить семью из пекла резни в Сребренице и надеется на помощь миротворцев, рассказывает о том, чем оборачивается помощь представителей "свободного мира".

В топ-10 также вошли "Лето соула", "Рокс", "Маленькая мама", "Память", "Это не похороны, это - воскресение", "Побег", "Сядь за руль моей машины", "На пути к исцелению", Wojnarowicz.

Замыкает рейтинг из 50 картин картина Кристофера Йоги "Я был простым человеком".