Премия «Золотой глобус» пройдет без трансляции

В 2022 году премию "Золотой глобус" не станут транслировать по телевидению, пишет портал Deadline, ссылаясь на представителя Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, мероприятие будет частным и не будет транслироваться в прямом эфире.

Однако, как рассказал представитель ассоциации, она будет предоставлять обновленную информацию о победителях в режиме реального времени на официальном веб-сайте Golden Globes и в социальных сетях. Полный список лауреатов все желающие смогут посмотреть по окончании полуторачасового мероприятия.

По информации портала, решение не проводить трансляцию не связано с проблемами с контрактом телеканала NBC и ассоциации-организатора "Золотого глобуса" (HFPA).