Седокова задирает ноги на лужайке

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала свое спортивное утро. Она сняла на видео и выложила в свой Instagram утреннюю тренировку своей семьи, передает Day.Az со ссылкой на radiokp.ru.

Седокова в кадре задрала ноги и подвигала ими, чтобы было понятно, что она качает пресс. Также в объектив попали ее сын Гектор и муж Янис Тимма. Вся семья на видео занималась спортом на газоне возле дома.

"Так горжусь собой и тем, что вижу сейчас. Всей этой картинкой. Женщины ставят на себе крест в 21, после развода или после рождения ребенка, после того, как поправились или когда их сократили. Мне мои родственники кричали, что в 21 год я буду никому ненужной разведенкой", - написала на видео Седокова.