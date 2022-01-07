Звезда «Игры в кальмара» стала первой кореянкой на обложке Vogue

Южнокорейская модель и актриса Чон Хо Ен стала первой кореянкой, которая в одиночку снялась для обложки американской версии Vogue в одиночку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает CNN, журнал с одетой в Louis Vuitton Чон Хо Ен на обложке выйдет в феврале. В беседе с изданием она рассказала, как чувствовала себя, став звездой международного масштаба после роли в сериале "Игра в кальмара". "Это чувство нельзя описать словами. Не знаю, почему, но я не могла есть. Было странно, кругом царил хаос. Я не верила, не доверяла происходящему", - призналась она.

В сериале-антиутопии участникам, многие из которых нуждаются в деньгах, предлагают столкнуться со смертоносными детскими играми с целью выжить и получить вознаграждение. В сентябре "Игра в кальмара" стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. Компания получила более $900 млн чистой прибылью благодаря успеху проекта.