Семья не может похоронить убитого рэпера Drakeo the Ruler

Родственники убитого рэпера Drakeo the Ruler не могут позволить себе похороны и просят суд предоставить доступ к счетам музыканта, передает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам матери рэпера, похороны обойдутся в $52 тыс., которые ей хотелось бы взять из состояния рэпера, достигающего как минимум $2 млн. "Я хочу устроить достойные, стильные, красивые похороны", - говорит она. Деньги, добавляет женщина, нужны ей как можно скорее, поскольку дату прощания трудно зарезервировать из-за увеличения количества смертей, вызванных коронавирусной инфекцией.

Drakeo the Ruler (настоящее имя Дэррелл Колдуэлл) был смертельно ранен в шею в декабре 2021 года за кулисами фестиваля Once Upon A Time в Лос-Анджелесе. Выступления других известных хип-хоп исполнителей (Snoop Dogg, Ice Cube, The Game, 50 Cent и YG) на мероприятии были отменены.