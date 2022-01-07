Эндрю Гарфилд хочет снова сыграть Человека-паука

Актер Эндрю Гарфилд в интервью Variety признался, что готов снова сыграть Человека-паука, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для этого, подчеркнул он, ему необходим достойный сценарий. "Питер и Человек-паук - эти герои предназначены для служения всеобщему благу. Они знают и боль утраты, и чувство сопереживания. Чтобы у меня появилась возможность вернуться и рассказать еще одну историю, мне нужно быть абсолютно уверенным в себе", - сказал он, поблагодарив съемочную команду и продюсера Кевина Файги за возможность принять участие в съемках фильма "Нет пути домой", где Человека-паука играет Том Холланд.

В ноябре 2021 года в эфире The Today Show Эндрю Гарфилд ушел от ответа на вопрос об участии в новом фильме про супергероя. Вместе с тем он заявил, что ему очень интересно, что произойдет с "его персонажем".