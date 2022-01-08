Названа дата старта съемок третьего сезона «Ведьмака»

Авторы сериала "Ведьмак" начнут съемки третьего сезона в марте 2022 года, передает Redanian Intelligence, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сам производственный процесс начнется уже в конце января.

Новые серии "Ведьмака" могут выйти весной 2023 года.

Премьера второго сезона "Ведьмака" состоялась на Netflix в декабре 2021 года. Подписчикам доступны все восемь эпизодов шоу, в частности с русской озвучкой и субтитрами. "Геральт принимает свою судьбу и становится защитником Цири от тех, кто борется за власть над Континентом... а также от загадочной силы, которой она обладает", - говорится в анонсе проекта.

"Ведьмак" - адаптация цикла романов польского писателя Анджея Сапковского. Действие шоу происходит в мире, где люди и чудища вынуждены делить территорию. Как только последние становятся опасными, на помощь приходят ведьмаки. Главный герой сериала - Геральт (Генри Кавилл), отважный охотник на монстров, наделенный сверхспособностями.