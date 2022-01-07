Умер первый обладатель "Оскара" среди темнокожих

Голливудский актер Сидни Пуатье умер в возрасте 94 лет, пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы потеряли великого багамца, и я потерял близкого друга", - написал глава МИД Багамских островов Фред Митчелл.

Пуатье был первым темнокожим актером, получившим "Оскар" за лучшую мужскую роль. В 1963 году он получил статуэтку Американской киноакадемии за роль в фильме "Полевые лилии".

Сидни Пуатье начал сниматься в кино в конце 1940-х годов. В 1958 году он первым из чернокожих мужчин актеров стал номинантом на "Оскар" за роль Стэнли Крамера в фильме "Не склонившие головы". В 1959 он исполнил главную мужскую роль в киноверсии мюзикла "Порги и Бесс".