Мародёры застрелили известного режиссера и музыканта в Алматы

Мародеры в Алма-Ате застрелили известного режиссера и музыканта Сакена Битаева, известного в творческих кругах как Salamec Staff, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Битаева застрелили 6 января, когда он пытался уехать от толпы участников беспорядков, которые хотели отнять машину. В этот момент музыкант вместе с другом сидели внутри автомобиля.

Бандиты начали окружать машину и начали вскрывать двери. Музыкант с другом попытались уехать от злоумышленников, однако те открыли огонь. Одна из пуль попала в легкое Битаеву. Он умер до приезда скорой помощи.

"Сакен был одним из талантливейших режиссеров. Отец казахского хип-хопа. Покойся с миром ,мой брат! Сейчас ты рядом с легендами - 2pac и BIG и старина Боб Марли", - написал друг музыканта, журналист Данияр Адилбеков на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что родители Сакена не могут забрать его тело домой, так как "в городе не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть".