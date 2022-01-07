Мародёры застрелили известного режиссера и музыканта в Алматы
Мародеры в Алма-Ате застрелили известного режиссера и музыканта Сакена Битаева, известного в творческих кругах как Salamec Staff, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Битаева застрелили 6 января, когда он пытался уехать от толпы участников беспорядков, которые хотели отнять машину. В этот момент музыкант вместе с другом сидели внутри автомобиля.
Бандиты начали окружать машину и начали вскрывать двери. Музыкант с другом попытались уехать от злоумышленников, однако те открыли огонь. Одна из пуль попала в легкое Битаеву. Он умер до приезда скорой помощи.
"Сакен был одним из талантливейших режиссеров. Отец казахского хип-хопа. Покойся с миром ,мой брат! Сейчас ты рядом с легендами - 2pac и BIG и старина Боб Марли", - написал друг музыканта, журналист Данияр Адилбеков на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что родители Сакена не могут забрать его тело домой, так как "в городе не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть".
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