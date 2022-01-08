Лидер "Камызяк" из КВН заявил об отчаянии из-за ситуации в Казахстане

Известный юморист, лидер команды "Камызяк" в КВН Азамат Мусагалиев заявил, что происходящее в Казахстане вызывает у него тревогу и отчаяние, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, сейчас происходит трагедия для всех, кто как-либо связан с Казахстаном.

"Погромы, пожары, мародерство, но самое страшное - это человеческие жертвы. Я не хочу давать оценку происходящему. Мне хочется, чтобы это закончилось как можно скорее", - написал Мусагалиев в Instagram.

Он подчеркнул, что никогда не жил в Казахстане, но сейчас осознает, что "Казахстан всегда жил в нем".