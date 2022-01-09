Александр Буйнов сломал руку «на ровном месте»

Российский певец Александр Буйнов упал с лестницы и был доставлен в больницу в результате полученной травмы. Об этом сообщается в Instagram-профиле исполнителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам певца, после падения ему пришлось в срочном порядке ехать в медучреждение.

Буйнов получил серьезную травму в загородном доме, когда попытался поиграть с собакой. Музыкант пошел за псом, однако упал "на ровном месте".

Также Буйнов уточнил, что первую помощь ему оказала жена Елена. Ей удалось закрепить руку самодельной шиной.

Артист также показал, как выглядит самодельная шина. Видео было снято в момент, когда он ехал в больницу на пассажирском сиденье.

В настоящий момент неизвестно, как долго будет восстанавливаться Буйнов после полученной травмы.