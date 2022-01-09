Мать Илона Маска посвятила пост Азербайджану

Мать американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска - Мэй Маск, поделилась на своей странице в Instagram публикацией в связи с изданием ее книги "Женщина, у которой есть план" в Азербайджане, передает Day.Az.

"Я так рада, что моя книга теперь издана в Азербайджане", - написала она на своей странице.

Также она разместила фото обложки книги, изданной на азербайджанском языке.

71-летняя Мэй Маск - канадско-южноафриканская супермодель. Мать троих детей: сыновей Илона Маска, Кимбала Маска и дочери Тоски Маск. На протяжении 50 лет работала в качестве модели, появлялась на обложках известных журналов, включая Time.

В 1979 году развелась с мужем, так-как она подвергалась насилию с его стороны. После окончания средней школы Илон решил переехать в Канаду и через год Мэй поехала за ним с другими её детьми.

В дополнение к модельному бизнесу продолжала свою деятельность в сфере диетологии. Как диетолог, читала лекции во всех провинциях Канады и 39 американских штатах, вела частную практику.

В указанной книге эта не просто красивая, но и невероятно успешная и счастливая женщина делится мудрыми уроками, которые она усвоила за долгую жизнь. Несмотря на удары судьбы и невзгоды: развод и статус многодетной матери-одиночки в 31 год, бедность и невостребованность, Мэй никогда не опускала руки. Она упорно работала, боролась с жесткими стандартами в модной индустрии, воспитывала в детях независимость и амбициозность - и всегда смотрела в будущее с оптимизмом, имела четкий план действий и знала, куда и зачем идет. В своей первой книге Маск не только рассказывает историю своей богатой приключениями жизни, но и с удовольствием дает множество полезных советов о том, как сохранить здоровье и красоту, быть стильной и уверенной, оставаться хорошей матерью и при этом строить карьеру, а главное - принимать себя, не бояться пробовать новое и любить жизнь в любом возрасте.