Звезда "Интернов" найден в Казахстане после сообщений о пропаже

Российского актера Илью Глинникова обнаружили в горном лагере в Алма-Ате, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

В департаменте по ЧС Алма-Аты уточнили, что актер в порядке, утром 9 января его отправили вместе с остальными туристами лагеря в аэропорт, откуда он отправится домой.

Сообщения о том, что актер, который известен зрителям по сериалу "Интерны", перестал выходить на связь с родными из Казахстана, появилась утром 9 января. Уточнялось, что он поехал в Алма-Ату в горную экспедицию на пик Талгар, известий о нем не было с 3 января.

В департаменте по ЧС уточнили, что Глинников вылетит из Алма-Аты в воскресенье, 9 января, вывозным бортом.